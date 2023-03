Stand: 17.03.2023 09:30 Uhr Polizei söcht Familje

Woans kunn en Fro ehr Kinner ut en Heim, wo se Schuul funnen hebbt, verslepen? Dor süht dat tominnst na ut un dat is dat, wat de Polizei nu op’n Grund gahn deit. Passeert is dat Ganze in Heimfeld. Siet vörgüstern söcht de Polizei dor na de twee un dree Johr olen Kinner un jümehr Öllern. Nich utsluten kann een dorbi, dat de Kinner in Gefohr sünd. De fiefundörtig Johr ole Fro ut Altna hett woll versöcht hatt, sik dat Leven to nehmen, as de Kinner bi ehr ween sünd. Dat is ok de Grund ween, weswegen de Kinner dorna denn in’e Schuul vun’t Heim kamen sünd.

