Haspa treckt Bilanz

In Krisen-Tieden warrt mehr Gold köfft - ok bi de Hamborger Spoorkass. Denn de hett in dat verleden Johr dormit en Rekoord-Ümsatz maakt vun üm un bi hunnerttwölf Millionen Euro. Alltohoop hebbt de Haspa-Kunnen ok wedder mehr Geld op’e hogen Kant liggen - tohooprekent sünd dat negenundörtig Milliarden Euro. Bannig dull in’n Keller gahn is dat Kreditgeschäft. Man dat is aver weniger dull na ünnen gahn as een dor mit rekent hett: In dat verleden Johr 2022 hett de HASPA een Drüddel weniger ne’e Bofinanzeren vergeven.

