Polizei nimmt Verdächtigen fast

Stand: 17.03.2023 09:30 Uhr

He schall twee Lüüd, de keen Dack över’n Koop un slapen hebbt, op’e Reeperbahn haut un pett hebben. Ut den Grund is nu en dreeuntwintig Johr ole Keerl in sien Wahnung in Leipzig fastnahmen worrn. De Polizei hett den Verdächten domols vör twee Weken al mal fastnahmen hatt, müss em to aver ok wedder lopen laten. De beiden dörtig un eenundörtig Johr olen Mannslüüd sünd bi de ganze Saak sworer bi to Schaden kamen as dacht, weshalb dat nu ok üm versöchten Dootslag gahn deit.

