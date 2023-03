Stand: 17.03.2023 09:30 Uhr Frankriek drückt Rentenreform dör

De Regeren in Frankriek hett de Rentenreform, üm de dat in‘e letzten Tiet ja veel Striet geven hett, nu dördrückt un dat per Dekret un ahn dat dor an’n Enn över afstimmt worrn is. De Rente geiht in Frankriek nu denn eerst mit veerunsösstig los un nich al mit tweeunsösstig Johr. Dat Ganze hett an’n Avend in’t hele Land för Protesten sorgt hatt. Alleen in Paris sünd, so as de Polizei dat sä, sössdusend Lüüd op’e Straat gahn ween. Un dorbi geev dat denn ok Krawall, weswegen de Schandarms ok Watersmieters un Tränengas insetten dään. Mehr as tweehunnert Lüüd hebbt se bi de Protesten fastnahmen hatt.

