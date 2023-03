Stand: 17.03.2023 09:30 Uhr HVV höllt an Bahnstiegticket fast

Teihn Cent för’t Afhalen un Henbringen - Hamborg is de eenzig Stadt in Düütschland, wo dat en Bahnstieg-Ticket geven deit, will aver wiederhen dor an fasthollen. So as de Hamborger Verkehrsverbund dat seggt, sünd in dat verleden Johr goot negenteihndusendfiefhunnert Bahnstieg-Tickets verköfft worrn. Dat sünd’n beten wat mehr as dat Johr tovör. De HVV will mit düsse Fohrkort, de jo egens keen Fohrkort is, sekerstellen, dat Lüüd an’n Bahnstieg nich ut Versehens för welk hollen warrt, de swart föhren doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch