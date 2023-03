Stand: 16.03.2023 10:15 Uhr Kritik na Amokloop

Na den Amokloop kriggt de Arbeid vun de Hamborger Polizei jümmer mehr Wind vun vörn. Sünnerlich dull, siet künnig worden is, dat de Wapenbehöörd bi ehr Söken op Google dat Book vun den Amoklöper nich funnen hett. De Fackmann för Extremisten Stephan Humer hett bi NDR Info seggt, sowat is em överhaupt noch nich ünnerkamen. He seggt, dat sünd de enfachsten digitalen Saken, mit de een, sien Ansicht na, den Amokloop harr afwennen kunnt.

