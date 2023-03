Stand: 16.03.2023 10:15 Uhr Sorg üm Credit Suisse

Een Grootbank ut de Schwiez mutt rett warden. Ümrekend good föfftig Milliarden Euro will sik de Crédit Suisse vun de Schwiezer Natschonaalbank utlehnen. De Weert vun de Bank an de Börs weer güstern twüschendörch üm mehr as dörtig Perßent afstört. Dorachter stickt ünner annern, dat US-amerikansche Banken in‘t Trudeln kamen sünd, wiel se Maleschen hebbt mit de Tinsen, de so na baven gaht.

