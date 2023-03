Stand: 16.03.2023 10:15 Uhr Ministerpresedent Günther in’n Översee-Klub

De Schiet un Dreck ut den Hamborger Hoben, de hett de verleden Maanden för veel Arger sorgt. Utlöst harr dat Börgermester Peter Tschentscher, as he wedder dat Verklappen vör dat Eiland Scharhöörn in’t Speel bringen ded. De Ministerpresedent vun Sleswig-Holsteen Daniel Günther geiht dat nu sinniger an un will Hamborg op lange Sicht hen mit den Slick hölpen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.03.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch