Stand: 16.03.2023 10:15 Uhr Arger in de Staatsoper

In de Staatsoper hett dat lutstarken Arger geven bi de Premier vun dat Stück „Il Trittico“. Utlöst worden is dat dörch beten längere Videofilme vun Speelbaas Axel Ranisch. Mit de kunn en Deel vun de Tokiekers reinweg gor nix anfangen. Weck hebbt ropen: Ophören! Un: Ut! An’t Ennen hett dat blangen Buh-Ropen man ok Klatschen för de Inszeneren geven.

