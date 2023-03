Stand: 15.03.2023 09:30 Uhr Harr Amokloop afwennt warrn kunnt?

Harr de Hamborger Polizei den Amokloop vun Alsterdörp afwennen kunnt? Düsse Fraag steiht siet güstern in’n Ruum. Polizeipräsident Ralph Martin Meyer see op en Presskonferenz, dat se en Henwies op dat Book harrn, dat de Amoklöper schreven hett. Man as Schandarms dor in’t Internet na söcht harrn, kunnen se dat nich finnen. Binnensenater Andy Grote meen, de Inhoolt vun’t Book harr woll al langt, üm en psycholoogsch Gootachten to kriegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch