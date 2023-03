Stand: 15.03.2023 09:30 Uhr Ne’e Vörgaven för Huusbo

Vun 2028 af an schall jeedeen Neebo klimaneutral ween – düsse Entscheden vun’t EU-Parlament warrt düer för Lüüd, de en egen Huus hebbt. Un dor gifft dat veel Kritik an: Hamborgs Verband vun de Fre’en Wahnungsünnernehmen meen, ok de Plicht, ole Hüüs wedder instand to setten, güng an de Realität vörbi. Een vun twee Hüüs müss utbetert warrn. De Verband vun de noorddüütschen Wahnungsünnernehmen mahn an, dat dat Wahnen in Hamborg för Hüerslüüd bald nich mehr to betahlen is.

