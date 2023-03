Stand: 15.03.2023 09:30 Uhr Kritik an Ümbo vun Hauptbahnhoff

De Hamborger Hauptbahnhoff schall ümboot un grötter maakt warrn. Man vun de Kultur kaamt düütliche Wöör. De Intendant vun’t Ohnsorg-Theater Michael Lang wohrschaut vör noch mehr Hüüs mit Büros binnen: De Plaans schullen vör allen op de keddelige sotschale Laag ründ üm den Bahnhoff ingahn, meen he. Dat Museum för Kunst un Gewarv is bang, dat se na den Ümbo afsneden sünd. De Zentraalbibliothek maakt sik Sorgen, dat de Verkehr noch mehr warrt. De Stadt will all düsse Maleschen mit bedenken.

