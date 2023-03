Stand: 15.03.2023 09:30 Uhr Unfall op de A25

In Hamborg is an’n Avend en Mann bi en Autounfall op de A25 to Dode kamen. De 39-Johrige weer in sien Auto inklemmt worrn. As de Hölpslüüd ankemen, weer he al doot. Sien 21 Johr ole Bifohrer hett en beten wat afkregen un is na’t Krankenhuus bröcht worrn. Vun de Polizei weer to hören, dat keen anner Fohrtüüch an den Unfall bedeligt weern.

