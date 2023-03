Stand: 14.03.2023 09:30 Uhr Galeria-Ladens maakt to

Galeria Karstadt Kaufhof maakt düütschlandwiet 52 Ladens to. Twee sünd ok in Hamborg dorbi: de Warenhüüs in Wandsbek un in Horborg. Dat heet ok: 180 Lüüd verleert jümehr Arbeit. Bet to süss Maand künnt se noch bi en Transfersellschop ünnerkamen – man denn is ut. Wat in Wandsbek un Horborg in de groten Hüüs rinkummt, is noch nicht rut.

