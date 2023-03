Stand: 14.03.2023 09:30 Uhr Amokloop: Kritik an Polizeiarbeit

In de Tiet för'n Amokloop verleden Week hett de Hamborger Polizei woll Henwiesen dorop nich sehn. Op de en Siet harr man Philipp F. na en anonymen Henwies ünnersöcht, op de anner schrifft de Zeit nu, de Polizei harr nix vun en Book wüsst, dat F. schreven hett – un dat se dat Book över dat Internet harr kregen kunn. Dor steiht denn to'n Bispeel binnen, dat Moord in'n Opdrag vun Gott legitim weer un dat Adolf Hitler en Warktüüg Christi weer. Later vundaag will de Senat noch mal wat to'n Amokloop seggen.

