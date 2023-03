Stand: 14.03.2023 09:30 Uhr Streik in Kliniken

An'n Flooghaven löppt na'n Streik allens wedder mehr or weniger normal – vundaag warrt nu an de Hamborger Kliniken streikt. De Warkschop ver.di hett to en twee Daag langen Warnstreik opropen. Vun ver.di heet dat, dat Mitarbeiders vun Asklepios, de Schönklinik in Eilbek un vun't UKE mitmaakt. Wokeen wat hett, mutt woll länger töven. Un man mutt ok dormit reken, dat Operatschonen, de verschuven warrn künnt, utfallt.

