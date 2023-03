Stand: 14.03.2023 09:30 Uhr Studie to Computersucht

In de Corona-Pandemie sünd woll mehr as dubbelt so veel Kinner un jung Lüüd süchtig na Computerspelen un soziale Medien worrn as dorvör. So steiht dat in en ne'e Studie vun de DAK un de Uniklinik Eppendörp. In Düütschland weren dat bummelig 680.000 – dat sünd goot süss Perzent vun de Jungs un Deerns twüschen teihn un eenuntwintig Johr.

