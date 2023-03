Stand: 13.03.2023 09:30 Uhr Oscar

De düütsche Antikriegsfilm „Im Westen nichts Neues“ hett den Oscar för den „Besten internaschoonalen Film“ wunnen. Dat is dat 4. Maal, dat sik en düütsche Film in düsse Kategorie dörchsett hett. De Film vun’n Regisseur Edward Berger hett bavento noch 3 annere Oscars kregen: för de „Beste Kamera“, de „Beste Filmmusik“ un dat „Beste Produkschionsdesign“. „Bester Film“ is "Everything Everywhere All at Once" worrn.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch