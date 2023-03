Stand: 13.03.2023 09:30 Uhr Streik an’n Flooghaven

An’n Hamborger Flooghaven fleegt vundaag keen Flegers af. Siet de Nachtschicht güstern Avend losgahn is, sünd de Lüüd vun Sekerheitsdeenst an’t Streiken. 123 Flöög vun Hamborg hebbt se streken un mehr as 50 Flegers, de in Hamborg lannen schullen. De Flooghaven meent, een schull gor nich eerst hinföhrn na’n Flooghaven, sünnern sik mit de Airline oder den Veranstalter vun de Reis in Verbinnen setten. Ok an de Flooghavens vun Hannober un Bremen un an’n Hauptstadtflooghaven warrt streikt.

