Stand: 13.03.2023 09:30 Uhr Amokloop

Veer Daag is de Amokloop vun Alsterdörp her. An’n Avend hebbt sik de Tügen Jehovas to’t eerste Maal wedder to’n Gottesdeenst drapen. De Tostand vun 4 Lüüd, de to Schaden kamen weern, is ernst. De 35 Johr ole Phillip F. harr söven Minschen un dornah sik sülvst doot schoten. Sietdem warrt över scharpere Wapengesetten diskereert.

