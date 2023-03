Stand: 13.03.2023 09:30 Uhr Weniger Eten wegschmieten

In Hamborger Schoolkantinen, dor schall weniger Eten in’n Müll lannen. Dat is dat Teel vun en Akschoon, de na de Fröhjohrsferien losgeiht. Dortau schüllt de Jungs un Deerns in de Scholen dorop kieken, wat se nich opeten doot un dat denn utwerten. Dorna wüllt se denn doröber nadenken un snacken, wo man weniger verswennen kann. Se wüllt sik dorto ok mit de Caterers afstimmen, de dat Eten levern doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch