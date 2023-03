Stand: 13.03.2023 09:30 Uhr Football

De HSV-Trainer Tim Walter, de mutt dormit reken, dat he sparrt warrt. Güstern in Karlsruhe harr he sik mit de KSC-Bank bannig in de Hoor un hett dorför en rode Koort kregen. In de Bunnsliga sünd an’n Avend de VfL Wolfsburg un Union Berlin mit 1 to 1 unenanner gahn. Werder Bremen hett gegen Leverkusen mit 2 to 3 verloren.

