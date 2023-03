Stand: 11.03.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Amokloop in Alsterdörp

Dat weer en Week mit en slimme Naricht: Bi en Amokloop in Alsterdörp hett en Keerl söven Minschen un sik sülvst ümbröcht. To de Doden höört ok en sööv Maand oolt Kind in’n Liev vun’e Mudder. Bavento sünd noch acht anner Minschen deels swoor wat bi to Schaden kamen. Dunnersdag düsse Week hett avends kort na Klock negen an’e Deelböge in Alsterdörp en Keerl in en Huus vun’e Tügen Jehovas üm sik schaten hatt. Bi den Keerl hannelt sik dat, so as de Polizei dat seggt, üm en vörmalig Liddmaat vun’e Gemeen. De Polizei hett en Online-Portal freeschalt, wo Tügen Henwiesen geven köönt. Den Link dor na düsse Websteed hen un allens dat, wat wi opstunns weten doot to de ganze Saak, dat finnt een bi ndr.de/hamburg un ok in uns NDR Hamborg App.

