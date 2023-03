Stand: 11.03.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Grundstüer-Paperen sünd noch nich all dor

Wat dat nu Lüüd sünd, de en Huus tohören deit, en Wahnung oder blots en Flach, wo noch nix op boot is: Meist 390.000 Grundstüer-Verkloren sünd bet nu bi’t Hamborger Finanzamt afgeven worrn. Hamborg steiht dormit in’n Vergliek mit anner Bunnslänner vörn wiet mit an. Dat sä Finanzsenater Andreas Dressel Maandag düsse Week. Fehlen doot man ümmer noch üm un bi teihn Perzent vun all Paperen, dormit de ne’e Grundstüer fastleggt warrn kann.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

