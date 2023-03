Stand: 11.03.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Klimaaktivisten draut mit ne’e Akschonen

De sonöömte "Letzte Generation" draut dormit, dat se den Alldag vun’e Lüüd heel un deel wat dör’nanner bringen un stören wüllt, so dull as se dat köönt. Se hebbt Hamborgs Eersten Börgermeester Peter Tschentscher schreven un en Ultimatum sett. In jümehr Schrieven verlangt se, dat en Sellschoopsraat insett warrn schall. De schall sik denn Gedanken maken, woans Düütschland bet 2030 klimaneutral warrt. Börgermeester Tschentscher lehn den Snack mit de Aktivisten al af. Dat Schrieven is Dingsdag düsse Week an de Sekerheitsbehöörden wiederschickt worrn.

