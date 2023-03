Stand: 11.03.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Mönckebargstraat nu ok na en Fro benöömt

Middeweken düsse Week is in Hamborg en Stratenschild anners maakt worrn - Grund weer de Internatschonale Froensdag. An’n Ida-Ehre-Platz hett dat ünnerste Schild vun’e Mönckebargstraat nu noch wat bavento kregen. Ünner den Stratennaam steit nu ok de Naam vun Vilma Mönckeberg-Kollmar. Se weer nich blots de Swiegerdochter vun’n vörmaligen Eersten Börgermeester domols, vun Johann Georg Mönckeberg, se is ok Literaturwetenschopsfro ween. Bi een Woort, dor harrn sik de Schildermakers aver verschreven hatt. Statt Rezitatorin „von Lyrik“ harrn se dor „vor Lyrik“ schreven.

