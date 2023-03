Stand: 10.03.2023 09:30 Uhr Amokloop in Alsterdörp

Alltohoop gifft dat acht Dode bi en Amokloop in Hamborg. Dor mit bi is ok de Keerl, de dat maakt hett. Güstern Avend, kort na Klock negen, hett en Mann in en Huus vun’e Tügen Jehovas üm sik schaten, an’e Deelböge in Alsterdörp. De eersten Lüüd vun’e Polizei, de dor ween sünd, de hebbt dat ut’e bövere Etaasch noch eenmal scheten höört un en Liek funnen. De Polizei seggt nu, dat sik dat bi em üm den Amoklöper hanneln deit. An de Steed in Alsterdörp, wo dat passeert is, dor warrt jüst de Sporen sekert.

