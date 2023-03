Stand: 10.03.2023 09:30 Uhr Websteed för Tügen

Hüüt Middag will de Hamborger Polizei wat seggen to den Amokloop in Alsterdörp - woans dat opstunns utsehn deit un wat se al rutfunnen hebbt. De Polizei hett nu ok en Online-Portal freeschalt, wo Tügen Henwiesen geven köönt. Den Link dor na düsse Websteed hen un allens dat, wat wi opstunns weten doot to de ganze Saak, finnt een bi ndr.de/hamburg un ok in uns NDR Hamborg App.

