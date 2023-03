Stand: 10.03.2023 09:30 Uhr Reakschonen op Amokloop

De Schock sitt deep na de Schöten hier bi uns in Hamborg, wo dat ok Dode bi geven hett. Bunnskanzler Olaf Scholz snack vun en „brutale Gewaltdaad“ un „slimme Narichten ut Hamborg“. Ok Hamborgs Eerste Börgermeester weer schockeert. Peter Tschentscher twitter noch in’e Nacht: De Mellen ut Alsterdörp/Groot Borstel sünd erschütternd. De Angehörigen vun de Offers gellt mien deep Mitgeföhl. Ok de Twete Börgermeestersch Katharina Fegebank un Binnensenater Andy Grote wiesen sik deep bedrapen.

