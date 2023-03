Stand: 10.03.2023 09:30 Uhr Warnstreiks: Mülltünnen blievt stahn

Stadtreinigen, Havenverwalten un Staatsoper - de Warnstreiks in Hamborg gaht vundaag in de neegste Runn. Mülltünnen warrt also de tokamen Daag stahn blieven un ok Recyclinghööf blievt dicht. Bavento kunn ok de Ole Elvtunnel dicht maakt warrn. Un bi de Staatsoper fallt womööglich övermorgen en Premieer in’t Water. De Warkshop Ver.di verlangt teihn Komma fief Perzent mehr wat an Geld för de Lüüd, tominnst aver fiefhunnert Euro mehr in’n Maand.

