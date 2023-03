Stand: 10.03.2023 09:30 Uhr Keen ne’e Anwahner-Parkzonen

In Hamborg warrt dat eerstmal keen ne’e Anwahner-Parkzonen mehr geven. Dat hett de Verkehrsbehöörd nu fastleggt, nadem dat Ganze bannig dull bekrittelt worrn is, vör allen Dingen vun Firmen. Güstern harr de Hannelskamer verlangt, ne’e Betahl-Parkzonen fuurts to stoppen. Meist sünd dat de Firmen, de dat swoor hebbt, Verlöven för’t Parken to kriegen.

