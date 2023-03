Stand: 10.03.2023 09:30 Uhr Internorga geiht los

Vundaag geiht in Hamborg de Fachmess för de Gastronomie- un Hotel-Branch los - de Internorga. Dor geiht dat nich blots üm ne’e Trends, so as Superfood oder künstlich Intelligenz. De Mess will ok Fachlüüd vun’e Branch na den ganzen Corona-Slamassel wedder trüchkriegen. Dütmal sünd mehr as dusend Utstellers dorbi.

