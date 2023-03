Stand: 09.03.2023 09:30 Uhr Anwahner-Parken

Wegen de Anwahner-Parkzonen steiht de Hamborger Senaat jümmer mehr ünner Druck. Nu will de Hannelskamer, dat se all de plaanten ne'en Zonen stoppt. Wat in't Hamborger Avendblatt to lesen steiht, dor sleiht de Kamer vör, dat se en Kunzept ut Wien övernehmen doot. Dor kriggt ok Firmen un Mitarbeiders en Parkutwies un nich blots de Anwahners. Siet Maanden gaht in Hamborg Handwarks-Bedrieven un anner Ünnernehmen gegen jümmer mehr Anwahner-Parkzonen gegenan.

