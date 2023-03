Stand: 09.03.2023 09:30 Uhr Akw Saporischja vun’t Nett trennt

In de Ukrain hett dat vunmorgen dulle Raketen-Angrepen geven. Dat russ'sche Militär hett dorbi woll wedder poor Stroom-Kavels drapen. Ok dat Atom-Kraftwark Saporischja is vun't Nett trennt un kriggt nu Nootstroom vun Diesel-Generatoren, dat dat wiederlopen deit. Dat is nu al dat sösste Maal siet Kriegsanfang, dat dat AKW in'n Nootbedriev lopen mutt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch