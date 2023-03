Stand: 09.03.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat is vundaag de mehrste Tiet dröög. Af un an kiekt ok mal de Sünn dörch de Wulken un de Temperaturen schafft dat noch op bet to veer Graad bi mauen Wind, de gor nich so recht weet, vun wo he denn nu wehen sall. Opstunns meet wi in Groot Borstel noch een Graad ünner null.

Morgen kunn’t denn mal wedder Regen, Sneeregen un to’n Avend hen sogor Snee geven. De Temperaturen schafft ok morgen nich mehr as bet to veer Graad bi’n mauen Wind ut Süüdoost bet Noordoost.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch