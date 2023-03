Stand: 08.03.2023 09:30 Uhr Klimaaktivisten draut mit ne’e Akschonen

De Klimaaktivisten „Letzte Generatschoon“ drauht in Hamborg mit massive Akschonen. In en Breef hebbt se Börgermeister Peter Tschentscher nödigt, jümehr Födderns Stütt to geven. Deit he dat nich, denn wüllt se dorför sorgen, dat de Alldag vun de Lüüd heel un deel dör‘nanner bröcht un stöört warrt. Tschentscher sleit dat ut, mit jüm to snacken oder to verhanneln. De gröne Koalitschoonspartner kunn sik dat vörstellen, sik mit jüm tohoop to setten. Man för dat Ultimatum hebbt se keen Verständnis.

