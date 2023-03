Stand: 08.03.2023 09:30 Uhr Ünnersöken vun Nordstream-Anslag

Düütsche Beamten sünd na den Anslag op de russ’schen Noord-Stream-Pipelines woll en groot Stück wiederkamen. Wat de ARD to weten kregen hett, sünd se an’t kieken, wat dor nich Lüüd ut de Ukrain wat mit to doon hebben kunnen. En Koppel vun söss Lüüd schall Sprengstoff mit en Yacht na de Oostsee bröcht hebben. Losfohrt weern se mit düsse Yacht in den Haven vun Rostock. Man wokeen an’t Enn achter den Anslag op de Gas-Pipelines steken deit, dat is jümmers noch nich kloor.

