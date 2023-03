Stand: 08.03.2023 09:30 Uhr Streik an’n Froensdag

Vundaag, an’n internatchonalen Froensdag, gifft dat Warnstreiks in Hamborger Kinnergoorns. Bi den gröttsten Dreger, de Elvkinner, blifft jeedeen drütten slaten. Ok in de Kitas vun de Ballin-Stiften un den ASB laat de Anstellten jümehr Arbeit liggen. Opstünns warrt ja över de Tarifen verhannelt. De Warkschoppen verlangt 10,5 Perzent mehr Geld, man tominnst 500 Euro mehr den Maand.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch