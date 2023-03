Stand: 08.03.2023 09:30 Uhr Gerichtsverfohren bi’n HSV

Dat Amtsgericht Altno hett dat Verfohren gegen HSV-Profi Bakery Jatta instellt. Dreeunhalf Johr harr de Hamborger Staatsanwaltschop versöcht em natowiesen, dat he en verkehrten Naam angeven harr, as he vun Gambia hierher kamen weer. In den Doping-Perzess gegen HSV-Speler Mario Vuskovic gifft dat noch keen Oordeel. Sien Afkaten hebbt ne’e Ünnerlagen vörleggt. Nu hett dat DVB-Sportgericht den Perzessdag op tokamen Week Freedag leggt.

