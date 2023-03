Stand: 08.03.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag sünd mal wedder veel Wulken an’n Heven, af un an waagt sik ok de Sünn mal rut. Dat kann enkelte Regen-, Sneeregen oder Sneeschuern geven. De Temperaturen schafft dat nich över 4 bet 5 Graad rut. Opstünns sünd dat Null Graad in Alsterdörp. Ok morgen gifft dat veel Wulken un en lüerlütt beten Sünnschien bi 4 bet 5 Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch