Stand: 07.03.2023 09:30 Uhr Hölp för Törkei un Syrien

Een Maand na dat swore Eerbevern in de Törkei un Syrien sünd de Tostänn ümmer noch bannig leeg. Mehr as 50-dusend Minschen hebbt se bet nu doot ut de Trümmer ruthaalt. Mehr Hölp kümmt ok ut Hamborg: mobile Containers för Dokters, Telten, Decken, Stroomkastens. Opstunns bringt Hamborger Behöörden, Organisaschonen un Firmen Saken in Wert vun rund een Million Euro op’n Weg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch