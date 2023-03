Stand: 07.03.2023 09:30 Uhr Equal Pay Day

Fruunslüüd kriggt in Düütschland weniger Geld as Mannslüüd för de glieke Arbeid. Un dat ok in Hamborg – in’n Snitt sünd dat bi uns 18 Perzent. Vundaag gifft dat dorüm den Akschoonsdag Equal Pay Day. He wiest op hin, dat Fruuns vun Anfang vun’t Johr bet hüüt an‘n 7. März vergleken mit Mannslüüd quasi för ümsünst arbeid hebbt. Bavento arbeid Fruunslüüd öfter nich vull, sünnern blots en Deel vun’n Arbeidsdag oder ok in Minijobs.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch