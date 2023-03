Stand: 07.03.2023 09:30 Uhr Brand in Ohlsdörp

In Ohlsdörp is bi en Brand in en Hoochhus en Mann in sien Pleegbett to Dode kamen. Dat Füer hett sik in sien Wahnung in’n 8. Stock güstern Avend vull un ganz utbreedt. De Füerwehr kööm över de Dreihledder. De anner Bewahners, de kunnen sik sülvst na Buten redden. Bummelig 40 Füerwehrlüüd weren dorbi bi den Insatz.

