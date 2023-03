Stand: 07.03.2023 09:30 Uhr Weniger Boodelen ut China in 5G

Bi dat ne’e 5G-Mobilfunknetz in Düütschland, dor schall weniger Technik ut China dorbi ween. Wat de NDR un de WDR to weten kregen hebbt, will de Bunnsregeren en poor chine’sche Boodele nu doch verbeden. Doröver hebbt se al Johre vöraff diskereert. Aktuell meent de düütsche Bunnsregeren, dat kunn Probleme mit de Sekerheit geven. Bavento sünd se bang, dat China annere Herstellers wegdrängen deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch