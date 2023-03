Stand: 07.03.2023 09:30 Uhr To wenig Geld för Deerten

Dat Hamborger Heim för Deerten an de Süderstraat, dat sleit Alarm un hett sien Verdrag mit de Stadt künnigt. Dat geiht üm Geld: Dat Heim bruukt bummelig 6 Millionen Euro in’t Johr, de Stadt gifft jüm blots 2 Millionen. Man de Stadt is för de Deerten tostännig. De Senaat will nu wiederverhanneln. De Opposischoon bekrittelt, dat Hamborg de Probleme vun dat Deertenheim veel to lang nich ankeken hett.

