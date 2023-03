Stand: 07.03.2023 09:30 Uhr Streik in Kitas

Öllern vun lüdde Kinners, de mööt dormit reken, dat morgen Kitas to sünd. De Warkschoop Verdi, de roopt op to’n Warnstreik in Kitas un soziale Deensten an’n internaschonalen Fruunsdag. Se verlangt mehr Geld. In Hamborg sünd wohl ünner annern Kitas vun de Elvkinner, vun’n ASB un de Ballin-Stiften bedrapen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch