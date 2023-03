Stand: 06.03.2023 09:30 Uhr Mehr Parkzonen in Hamborg

Föffteihn Parkzonen för Navers gifft dat al in Hamborg – un vundaag kaamt süss ne'e dorto. Drei op de Uhlenhorst, twee in Hogenfell un en in Borgfeld. Utnahmen gifft dat man ok: för Minschen, de dor in Schichten arbeidt – un ok för Handwarkers un för Ünnernehmens. Besökers mööt drei Euro per Stunn betahlen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch