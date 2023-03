Stand: 06.03.2023 09:30 Uhr Ampel-Drapen op Slot Mesebarg

In de Ampel-Koalitschon in'n Bund sünd se mit sik in düsse Daag jümmer weer in'n Brass kamen. Bunnsfinanzminister Christian Lindner vun de FDP sä in't ZDF, he glööv man, dat dat bi dat Drapen op Slot Mesebarg allens wedder beter warrt. Güstern al un ok noch vundaag snackt de Regieren dor miteenannner. Dat schall ünner annern üm de Tokunft vun Verbrenner-Autos in Europa gahn.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch