Stand: 06.03.2023 09:30 Uhr Grundstüer in Hamborg

Wat man nu en Huus hett, en Wohnung oder ok blots Grunn mit nix op: Üm Grunnstüer müssen sik all kümmern. Bummelig 390.000 Formularen to de Grunnstüer sünd bet nu bi't Hamborger Finanzamt ingahn. Hamborg leeg dormit in'n Vergliek mit de annern Länner wiet vörn, sä Finanzsenater Andreas Dressel. Jümmer noch fehlt man üm un bi teihn Perzent vun de Dokumenten, dör de de ne'e Grunnstüer fastsett warrn kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch