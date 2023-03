Stand: 06.03.2023 09:30 Uhr Schoolafbrekers in Hamborg

In Hamborg gifft dat jümmer noch en goden Deel jung Lüüd de ahn Afsluss ut de School kaamt. Dat sünd vun Johr to Johr so twüschen fief bet söven Perzent. So wiest dat en ne'e Bertelsmann-Studie. In Bremen liggt de Quoot bi teihn Perzent – so hooch as in keen annern Bunnsland. Op de anner Siet steiht Bayern mit fief Perzent. Ünner de Schölers ahn Afsluss geev dat relativ veele, de keen düütschen Pass hefft, heet dat in de Studie.

